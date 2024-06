Suspeito de torturar a esposa com chicote é preso em Castanhal

Um homem foi preso em flagrante suspeito de ameaçar e tortura a esposa com um chicote, crime previsto como violência doméstica, em Castanhal, nordeste do Pará. A captura do suspeito ocorreu na noite de terça-feira (18), no bairro Novo Estrela, quando equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) receberam denúncias sobre o caso.

Segundo o que a vítima relatou à Polícia Civil, ela já sofria agressões por parte do investigado desde o início do relacionamento. Inicialmente seriam agressões verbais, mas acabaram evoluindo para físicas. Na última ocorrência, ele chegou a usar um chicote para agredi-la que, segundo ele, seria uma forma de "reeducá-la".

[[(standard.Article) Estados e municípios terão plano de combate à violência contra mulher]]

Conforme as informações iniciais, o suspeito ainda teria jogado álcool no corpo da mulher e ameaçou queimá-la. Nos relatos feitos à PC, a vítima contou que o suspeito chegou a ameaçar a filha do casal, dizendo que a mataria esfaqueada. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e pode responder pelos crimes de tortura, ameaça e injúria. Após ter cumprido os procedimentos cabíveis na unidade especializada, o investigado segue à disposição da Justiça.