Mulher invade residência e fere vizinho com faca no nordeste paraense

Uma mulher, identificada apenas como Ana Cláudia, foi detida na terça-feira (18) por uma guarnição do 45º Batalhão de Polícia Militar suspeita de invadir uma residência, ameaçar e lesionar o vizinho usando uma faca em Tailândia, nordeste do Pará. A motivação do crime é desconhecida.

A PM atendeu a ocorrência após ser acionada por moradores da área. Chegando no local, o homem lesionado relatou aos policiais o que teria acontecido. De acordo com a vítima, a mulher teria ido se deslocado até a residência para ameaçá-lo.

Pouco tempo depois, ela teria retornado com uma faca. Ainda de acordo com o homem, ele ainda chegou a entrar em luta corporal com a mulher para tentar se defender quando foi atingido.

A guarnição policial fez incursões e localizou a suspeita​, que teria fugido após o ocorrido, abandonando o filho de apenas 1 ano e 5 meses. A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à delegacia de Polícia Civil.

O homem lesionado também foi conduzido até a unidade policial para prestar esclarecimentos. O bebê foi entregue ao Conselho Tutelar para as medidas cabíveis.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, através da delegacia de Tailândia. As informações são do portal Tailândia.