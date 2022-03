Foragido da justiça é executado a tiros no Jurunas

Um homem, identificado como Anderson de Souza Ferreira, 34 anos, foi morto a tiros, na tarde desta quinta-feira (17), no bairro do Jurunas, em Belém. O homicídio assustou os moradores da rua da Paz próximo da Monte Alegre.

Equipes da Polícia Militar foram até o local para preservar a cena do crime, até a chegada da Polícia Científica do Pará (PCP), que irá analisar o local, bem como o corpo da vítima para remover ao Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com informações repassadas pelo tenente França, do 20º Batalhão de Polícia Militar (20º BPM), a vítima havia discutido com um homem, não identificado, que estava em uma motocicleta e foi o autor dos disparos. O assassino fugiu logo em seguida, sem deixar pistas. O motivo do desentendimento ainda é desconhecido.

Anderson já tinha passagens pela polícia. Contra ele, a PM identificou que havia um mandado de prisão preventiva expedido desde 2013. Atualmente, se encontrava fazendo o uso da tornozeleira eletrônica do sistema prisional do Pará.

