Pastor é morto a tiros no Telégrafo, em Belém, nesta quinta-feira (17/03)

Um homem foi morto a tiros, no início da manhã desta quinta-feira (17), no bairro do Telégrafo, em Belém. A vítima foi identificada como Marcelo da Silva Matos, morador de Bragança. Ele estava em regime semiaberto. Algumas testemunhas informaram aos policiais que ele possivelmente estava sendo seguido.

Pelos primeiros levantamentos da Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta, modelo Bros e de cor vermelha (sem placa), fizeram os disparos e fugiram rapidamente. O caso ocorreu por volta de 6h30. Marcelo estava de bicicleta. Aparentemente, nada foi roubado dele.

Várias pessoas no local ficaram em pânico com o ataque ao rapaz, que atuava em uma comunidade religiosa local e pregava dentro da unidade prisional onde cumpria pena. Ele era da Casa do Albergado e não morava na área. A Polícia Científica do Pará foi acionada e registrou que ao menos quatro disparos foram feitos. Um atingiu a cabeça e outros dois as costas. As características são de execução, apontam os peritos.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Matéria em atualização