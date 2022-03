Jovem 'disciplina' do PCC é morto em troca de tiros com a polícia em Parauapebas

Gabriel Rodrigues, o “Neguinho do 15”, de 21 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (16), após trocar tiros com policiais militares na Vila Cedere 1, em Parauapebas, no sudeste paraense. As informações são do Correio de Carajás. De acordo com a Polícia Militar, moradores da vila denunciaram que indivíduos ligados à facção Primeiro Comando da Capital (PCC) estavam vivendo em uma chácara, comercializando entorpecentes e ameaçando moradores da região.

A denúncia citava que o grupo andava armado e que já havia cometido diversos assaltos em residências, comércios e chácaras na vila. Uma guarnição foi enviada ao local, identificando uma casa de madeira em uma propriedade aberta, sem cercas.

Quando a viatura se aproximou, algumas pessoas saíram correndo enquanto um dos indivíduos passou a efetuar disparos de arma de fogo contra os militares, que reagiram atirando quatro vezes de volta, atingindo Gabriel.

Ainda apresentando sinais de vida, ele foi colocado na viatura e encaminhado para o Hospital Geral de Parauapebas (HGP), onde morreu. Gabriel, afirma a Polícia Militar, cumpria a função de “disciplina” do PCC e que já tinha passagem criminal por ameaça e violência doméstica.

Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 32 com três munições. Na casa, os militares encontraram mais uma barra de maconha pesando 76 gramas, além de cinco munições deflagradas de calibre 38 e seis intactas de calibre 22.

O corpo de Gabriel foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado na 20ª Seccional Urbana da Polícia Civil.