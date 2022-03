Ex-presidiário é encontrado morto em lixão na PA-415

​O ex-presidiário, identificado como Marcelino Kelvis Maia da Costa Farias, 30 anos, foi encontrado morto com diversas marcas de disparos de arma de fogo, na manhã desta quarta-feira (16), em uma área de lixão, na rodovia PA-415, entre Altamira e Vitória do Xingu, região sudoeste do Pará. As informações são do site Debate Carajás.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima era usuária de drogas e tinha dez passagens pelo sistema prisional pelos mais diversos tipos de crimes. A família de Marcelino Farias confirmou a vida pregressa do homem.

No local onde o corpo foi encontrado, alguns curiosos murmuravam: “já foi tarde”.

A motivação e autoria do crime seguem um mistério, porém a Polícia Civil esteve no local da execução para realizar os primeiros levantamentos que possam levar a identificação dos assassinos. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) removeu o cadáver para realização de exame cadavérico. Qualquer informação que ajude a polícia a desvendar o crime pode ser repassada ao Disque Denúncia, no número 181.