Ossada de homem morto pelo próprio irmão é encontrada na zona rural de Placas

​A ossada de um homem foi encontrada em um córrego de propriedade privada, na zona rural de Placas, no oeste do Pará, durante a operação ‘Rota’, deflagrada pela Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar de Rurópolis, na última sexta-feira (11). As informações concedidas por um dos suspeitos presos, identificado como Mauro Ferreira de Araújo, levaram aos restos mortais, que estavam enterrados em um pequeno igarapé. As informações são do site Plantão 24h News.

De acordo com a Polícia Civil, há cerca de um ano, Erisvaldo Ferreira de Araújo foi dado como desaparecido. Houve investigação, mas, na época, nenhum vestígio foi encontrado. Entretanto, há dois meses, a polícia recebeu informações que indicavam a possível existência de ossada humana em uma propriedade da área rural de Placas.

Com a prisão de Mauro, irmão do homem que estava desaparecido, a informação foi confirmada. Na época do crime, Mauro contou com a ajuda de Paulo Lima​​ Carvalho. O objetivo era ficar com a propriedade para explorar individualmente a área.

Os dois apontaram o local onde o corpo havia sido enterrado e ajudaram os policiais a retirarem as ossadas do córrego. O material recolhido foi encaminhado à Polícia Científica do Pará (PCP) para a realização dos procedimentos que vão apontar como a vítima foi morta.