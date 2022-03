Suspeito de envolvimento em roubo é assassinado a tiros em Marabá

Carlos André Barbosa Abreu, mais conhecido como Andrezinho, de 19 anos, foi morto a tiros no final da tarde desta quarta-feira (16), na Folha 25, Nova Marabá, em Marabá, no sudeste do Pará. As informações são do site Correio de Carajás.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas Andrezinho morreu ainda no local. De acordo com o delegado Vinícius Cardoso das Neves, superintendente de Polícia Civil do Sudeste do Pará, a vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo em frente à Igreja Assembleia de Deus.

“A vítima possuía passagens pela polícia e, segundo informações colhidas, estava atualmente envolvida em atividades criminosas”, declarou o delegado.

Vinícius Cardoso acrescentou que o trabalho pericial foi realizado e que provas foram colhidas. A Polícia civil tem o prazo de 30 dias para apresentar os resultados da investigação. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente, liberado para a família.

A polícia realiza diligências para identificar e prender o autor do crime. Informações que colaborem com as investigações podem ser repassadas ao 181 (Disque-Denúncia).