Foragida de São Paulo é presa no interior do Pará

A Polícia Civil, em Vitória do Xingu, sudoeste do Pará, comunicou que prendeu, neste sábado (9), Keila de Melo Soares, de 27 anos. A acusação é de tráfico de drogas, com um mandado de prisão em aberto, desde abril deste ano de 2022, expedido pela Justiça no município paulista de Guarulhos. Com informações do site Debate Carajás.

Ainda conforme a PC, a mulher é suspeita de traficar drogas do Brasil para outros países. Keila Soares teria vindo parao estado do Pará, há pouco tempo, fixando residência em Vitória do Xingu.

Com a suspeita, também foi conduzido para a Delegacia de Vitória do Xingu, o companheiro dela, para averiguações, se existe algum crime contra ele.

Após ser interrogada pelas autoridades policiais, Keila Soares, fez exames de corpo de delito no Hospital Municipal do município. Ela foi apresentada no complexo penitenciário, onde segue à disposição da Justiça, no Pará.