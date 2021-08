Polícia Civil prende, em Redenção, mulher foragida do Maranhão

Policiais civis da Superintendência Regional do Araguaia Paraense, com o apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI/Redenção), prenderam uma mulher que integra uma facção criminosa. Ela é apontada como uma das lideranças do núcleo financeiro do grupo em Imperatriz, no Estado do Maranhão. Após a prática de diversos crimes, e para tentar se esconder, ela fugiu para o Estado do Pará, informou a Polícia Civil do Pará.

A Justiça maranhense decretou a prisão preventiva dela. E a detenção ocorreu na manhã de sexta-feira (27), em Redenção. A Polícia Civil do Maranhão estabeleceu contato com a Polícia Civil paraense, que iniciou uma série de investigações, com apoio da Superintendência Regional do Araguaia Paraense, em conjunto com o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI/Redenção), para localizar e prender a foragida.

A investigada foi localizada na residência de um cunhado, e a Polícia Civil coordenou uma ação para abordar a suspeita, sem causar transtornos aos demais residentes do imóvel. Detida, ela foi encaminhada à Delegacia para o cumprimento dos procedimentos cabíveis. A investigada será encaminhada ao Sistema Penal e ficará à disposição do Poder Judiciário.