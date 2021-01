Foragida é presa com mais de duas mil pedras de óxi em Bragança

Um casal foi preso com mais de duas pedras de óxi em Bragança, no nordeste paraense. De acordo com informações da Polícia Militar, repassadas nesta sexta-feira (22), a expressiva quantidade de entorpecentes foi encontrada com a mulher, que também estava foragida do Sistema Penal. Ela e o parceiro foram flagrados por militares do 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM), na madrugada desta quarta-feira (21).

Como já eram procurados pelo crime de tráfico de drogas na capital paraense, a mulher e o comparsa fugiram para a vila Bacuriteua, em Bragança. Entretanto, os agentes já apuravam informações acerca do paradeiro da dupla.

Após diversas diligências pela cidade, os policiais chegaram até a localização dos acusados, que não tiveram a identidade informada pelas autoridades. Após revista domiciliar autorizada, foram encontradas 2.400 pedras de óxi, a cocaína oxidada. Materiais usados na fabricação da droga e uma quantia em dinheiro também foram apreendidos pelos policiais.

A dupla foi presa em flagrante e conduzida para a Delegacia do município onde passaram pelos procedimentos cabíveis.