Foragida da Justiça de São Paulo é presa por tráfico de drogas, em Marituba

Iana Edileuza Rodrigues Gomes foi presa nesta segunda-feira (2), na travessa Raimundo Palheta, no bairro Mirizal, em Marituba, na Grande Belém, pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, a mulher estava foragida do estado de São Paulo. Contra ela, havia um mandado de prisão expedido pela Comarca de Presidente Epitácio (SP). A captura da suspeita foi realizada pela equipe da Seccional Urbana de Marituba, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém.

VEJA MAIS

A Polícia Civil do Pará deu início às investigações assim que foi comunicada do mandado existente contra a mulher. Nesta segunda-feira, o trabalho resultou na prisão da suspeita, que foi encaminhada e apresentada na unidade policial, para a realização dos procedimentos cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal acionou a Polícia Civil para verificar se a suspeita é natural do Pará ou São Paulo e em qual estado ela deverá cumprir a prisão. Ainda não houve retorno.

Em uma rápida pesquisa no site do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), é possível verificar que o processo no qual Iana é ré tramita desde 2019. O endereço eletrônico não disponibiliza detalhes acerca das movimentações existentes como, por exemplo, do Ministério Público paulista. A reportagem tenta localizar a defesa da suspeita, feita por um advogado paraense, conforme consta no site do TJSP.