Estudante de Direito tenta matar ex-namorado adolescente e está foragida

A jovem estudante de Direito, Maiza Oliveira, 24, está foragida desde a última quinta-feira (13), quando feriu o ex-namorado, um adolescente de 17 anos, com golpes de estilete em várias partes do corpo. A violência aconteceu dentro da casa do adolescente, no bairro de Fátima, em Belém, por volta de 12h30, quando ele almoçava. O caso foi registrado na delegacia do Pronto-Socorro da 14 de março e a polícia civil já foi até a casa de Maiza, mas ela não foi encontrada.

O casal estava separado há algumas semanas, o adolescente chegou a falar aos familiares que ela era ciumenta. Eles iam completar um ano de namoro no final do mês de julho. O adolescente chegou a trabalhar com os pais da namorada, fazendo entrega de comida.

A madrasta do adolescente, Antônia Farias, contou que estava em casa, na última quinta-feira (13), executando seus serviços domésticos, quando Maíza chegou, lhe cumprimentou e, seguiu em direção ao quarto do adolescente, que na ocasião estava na casa da avó almoçando.

"Nós moramos na área dos fundos da casa dos meus sogros. E quando ela chegou, ela passou pela casa dos avós do meu enteado e viu que ele estava almoçando. Ela disse que queria conversar com ele e ia esperar ele terminar de almoçar no quarto dele. E foi o que ela fez", disse a madrasta do adolescente.

Antônia disse que logo depois que Maiza foi para o quarto o enteado chegou. "Eu escutei quando trancaram a porta e em poucos minutos ele começou a gritar, mas imaginei que fosse apenas uma discussão", pontua Antônia.

Em depoimento, o adolescente relatou que assim que chegou no quarto, deitou e a ex-namorada sentou ao seu lado e fez a seguinte pergunta: "Tu queres me tirar para otária?". Na sequência, tirou o estilete do bolso e começou a efetuar vários ferimentos pelo corpo da vítima.

Em meio a confusão, o adolescente conseguiu abrir a porta do quarto e correu em direção a casa dos avós. Maiza foi atrás e, lá, foi mobilizada por parentes e vizinhos da vítima. "Foi tudo muito rápido, quando ele estava gritando eu nunca imaginei que ele estava sendo ferido. Pensei que fosse uma discussão. Só depois que ele correu para a casa da avó que eu olhei para onde eles estavam eu vi minha casa toda ensanguentada", recorda a madrasta.

Antônia completa que Maiza também estava com corte na mão e chegou a colocar um pano na mão da jovem. "Eu estava nervosa e confusa, pois ele também estava todo ensanguentado e eu não estava entendendo nada. Cheguei a pensar que o sangue no corpo dele era por causa do corte na mão dela, mas não. Ele estava com cortes em várias partes do corpo", completa Antônio.

Nesse momento, Maiza saiu correndo e fugiu dos familiares da vítima. O adolescente foi encaminhado para o Pronto-Socorro da 14 de Março, onde levou em torno de 8 a 10 pontos em cada corte, que segundo a madrasta no total foram 10. "Lá mesmo no hospital fizemos o boletim de ocorrência e, no mesmo dia, a polícia chegou a ir até a casa dela, mas não foi encontrada. A mãe dela disse que ela pegou algumas coisas e sumiu", completou a madrasta.