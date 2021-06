Jovem em regime aberto sofre tentativa de homicídio

Rubens Barreto e Silva, conhecido como “Binho”, de 22 anos, foi baleado de raspão na cabeça, próximo de sua casa, no bairro Betânia, em Parauapebas, na noite da última quinta-feira (3). Ele cumpre pena em regime aberto, desde 2018, após ter sido preso por roubo com ameaça de morte em 2017, no mesmo município.

Segundo relato policial, a tentativa contra a vida de Binho se deu por dois indivíduos que passaram pelo local e dispararam apenas uma vez. O tiro atingiu a vítima de raspão e ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU).

A Polícia Militar foi ao Hospital Geral de Parauapebas checar os fatos e encontrou Binho consciente. Ele havia sido preso em 2017, junto de Raifran Barros de Brito, por tentativa de roubo com ameaça de morte. Na ocasião, os dois homens sofreram tentativa de linchamento por populares antes de serem presos pela PM.

A Polícia Civil está investigando quais motivos podem ter levado os indivíduos, ainda não identificados, a atentarem contra a vida de Binho.