Foragida grávida de dois meses é executada dentro de casa em Icoaraci

Uma mulher, identificada como Arianny Melo Borges, foi morta a tiros de pistola na casa dela na rua L-10 com a Elcione Barbalho, no Distrito de Icoaraci, no final da noite de sábado (15), por volta das 23h30. Ela estava foragida do Sitema Penal e tinha ligação com o tráfico de drogas. As primeiras informações obtidas sobre o caso são de que a vítima estaria grávida de dois meses.

De acordo com informações obtidas pela Polícia, dois homens armados chegaram nos fundos da casa onde Arianny morava. Eles pularam o muro e entraram no imóvel, buscaram pela mulher e, no interior da casa, ordenaram que ela se ajoelhassem, mas ela não obedeceu.

Os criminosos fizeram, então, vários disparos de pistola contra a jovem. Circula a informação de que foram mais de dez tiros. Em seguida, simularam um assalto no local, para despistar a execução, levando alguns objetos.

Os dois autores do crime usavam aparelhos de rádiotransmissão, o que indica se tratar de pessoas ligadas ao tráfico de entorpecentes. Os executores chegaram a tirar foto da vítima. A Polícia levanta informações sobre os autores do homicídio. Investigadores da Divisão de Homicídios, da Polícia Civil; guarnição do 10º Batalhão da Polícia Militar e peritos da Polícia Científica do Pará compareceram ao local do crime.