Incêndio no Comércio: relatório da PMB será entregue a proprietários dos imóveis, nesta segunda(17)

Está prevista para esta segunda-feira (17) a entrega de um relatório técnico aos proprietários dos imóveis incendiados na rua 15 de Novembro, no Centro Comercial da cidade, na tarde da última quinta-feira (13). O relatório será entregue pela Prefeitura de Belém, por meio da Comissão Municipal de Defesa Civil. Ele foi produzido por um engenheiro civil da Defesa, após análise dos imóveis.

Desde a ocorrência do incêndio, técnicos da Prefeitura de Belém mantêm serviços no local, em conjunto com outros órgãos de Segurança Pública.

O Corpo de Bombeiros mantém o trabalho de rescaldo do incêndio. Por isso, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) interdita a 15 de Novembro com travessa Frutuoso Guimarães; a travessa Padre Eutíquio com a rua 15 de Novembro; e a 15 com a rua Oriental do Mercado.

"Quem acessa a Padre Eutíquio pode pegar a contramão para a Frutuoso Guimarães (excepcionalmente por conta dessa situação); e quem acessa a Padre Eutíquio está seguindo na contramão para acessar a rua Gaspar Viana", informa a Prefeitura.

Preservação

Segundo a Fundação Cultural de Belém (Fumbel), por meio do Departamento de Patrimônio Histórico, foram atingidos cinco imóveis. Destes, dois tiveram perda total, restando apenas as paredes, como a fachada. Apenas um destes dois está classificado como de interesse à preservação, eles se localizam na rua 15 de novembro.

Ainda segundo a Fumbel, já os outros três imóveis atingidos ficam na rua João Alfredo. Eles também são de interesse à preservação. Entretanto, só tiveram danos na parede dos fundos e estas deverão ser derrubadas para construção de novas. E não há nada que comprometa os imóveis ou sua estrutura.

O Departamento de Patrimônio Histórico fez vistoria em conjunto com a Defesa Civil de Belém e orientou os proprietários sobre como solicitar autorização para a obra emergencial.

Quanto aos imóveis que sofreram perda total, a Fumbel informa que vai notificar os proprietários para providências e orientar como proceder para salvaguardar a fachada de interesse à preservação.