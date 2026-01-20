Capa Jornal Amazônia
Filho mata pai após confusão provocada por bola de futebol; entenda o caso

Alguns familiares relataram que os dois tinham um relacionamento conturbado

Victoria Rodrigues
fonte

O suspeito fugiu após a realização do crime. (Foto: Divulgação/ Bombeiros)

Um homem identificado como Romário Paes Cardoso, de 70 anos, foi morto a tiros pelo próprio filho, de 40 anos, na tarde do último domingo (18), no bairro Nova Lima, em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul (MS). O crime teria ocorrido após uma confusão que começou logo depois que uma bola de futebol caiu no quintal da vítima. O suspeito foi identificado como Adriano do Couto Marques.

De acordo com o relato de testemunhas à Polícia, o episódio ocorreu quando os filhos do criminoso deixaram o brinquedo cair no quintal do avô e não conseguiram recuperá-lo facilmente. Logo após saber disso, o filho da vítima teria ido até o local para tirar satisfação com o pai e a madrasta, e foi então que iniciou uma grande discussão.

Relacionamento conturbado

No meio da confusão, Romário interveio para tentar defender a esposa, mas os dois deixaram de se atacar apenas com xingamentos e iniciaram uma luta física na residência. Após as agressões, o filho foi até sua casa buscar uma arma de fogo, retornou ao local e atirou ao menos cinco vezes contra o próprio pai, que morreu no local enquanto aguardava a chegada da ambulância.

Segundo os familiares, o pai e o filho não possuíam um relacionamento muito amistoso e sim conturbado, isso porque eles faziam frequentes ameaças e intimidações um ao outro. O caso foi registrado na delegacia como homicídio e a Polícia Civil continua com as investigações para tentar localizar o criminoso que fugiu de casa. 

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

