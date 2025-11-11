Filho mata o pai e é morto pelo irmão no Marajó

Ademir Gonçalves de Almeida foi assassinado a tiros pelo próprio filho, Raimundo Guedes de Almeida, na segunda-feira (10/11) em uma área de mata densa, na comunidade Tamanduá, localizada às margens do rio Macacos, em Breves, no Arquipélago do Marajó. O irmão de Raimundo interveio e matou o suspeito antes que ele atirasse novamente em Ademir.

Para que a Polícia Militar conseguisse chegar ao local do crime e localizar os corpos, os agentes precisaram navegar por cerca de uma hora por um igarapé e caminhar aproximadamente 15 quilômetros. A PM apreendeu as espingardas que teriam sido utilizadas no crime.

Para o portal Notícia Marajó, familiares relataram que Raimundo apresentava problemas mentais e já havia demonstrado comportamento agressivo, afirmando em outras ocasiões que poderia atacar os parentes. Ele estava há dois dias na mata e a família acredita que ele estivesse caçando.

O pai e o outro filho trabalhavam na extração de madeira quando foram surpreendidos. O suspeito se aproximou e, de forma inesperada, efetuou um disparo contra o pai, ainda conforme o Notícia. Ao ouvir o tiro, o irmão correu para o local, viu o pai caído e percebeu que o suspeito preparava a arma para atirar novamente. Nesse momento, ele reagiu e atirou contra o irmão, que morreu no local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC disse que a Delegacia de Breves instaurou um inquérito policial para apurar o caso. "De acordo com testemunhas, Raimundo teria sofrido um surto psicótico e atirado contra o próprio pai, Ademir. Em seguida, o irmão de Raimundo reagiu e efetuou disparos contra ele. Equipes policiais realizam buscas para localizar o autor dos disparos. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", comunicou a instituição.