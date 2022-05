Filho mata o próprio pai a facadas; jovem estaria sob o efeito de álcool e drogas

​Na tarde da última quarta-feira (18), um homem, identificado apenas como “Chico”, foi morto às margens da BR-163, na Vila Três Bueiras, na zona rural de Trairão, no sudoeste do Pará. A vítima foi executada pelo próprio filho, que não teve o nome revelado. As informações são do site Debate Carajás e Portal Giro.

De acordo com as primeiras informações repassadas no local do crime, “Chico” teria ido buscar o filho em um estabelecimento da localidade. O jovem não teria gostado da atitude do pai. O jovem armou-se com uma faca e atingiu seu genitor, que morreu na hora. A suspeita das autoridades policiais é que o filho estaria sob o efeito de álcool e drogas.

Depois do crime, populares capturaram e amarraram o homem até a chegada da Polícia Militar, que conduziu o suspeito para a Delegacia de Polícia Civil de Trairão. Na unidade policial, o rapaz foi apresentado à autoridade policial de plantão. Ele foi preso em flagrante e está à disposição do Poder Judiciário.