Festa de confraternização termina em jovem de 20 anos morta, em Resende

Uma jovem identificada como Bruna Monteiro de Oliveira da Silva, 20, foi vítima de disparos, na noite de sábado (3), em Resende, no Rio de Janeiro. De acordo com informações dos portais de notícias da cidade, a jovem participava de uma confraternização ao lado de amigos quando os tiros foram efetuados de um veículo branco, na rua Dona Leonarda, bairro da Vicentina. A jovem chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Além de Bruna, outros cinco jovens foram atingidos com os disparos. Logo após os disparos, as vítimas foram levadas para o Hospital de Emergência. Bruna não resistiu, mas as demais vítimas seguem hospitalizadas e, até a madrugada deste domingo (4), o boletim médico indicava que os jovens estão sem risco de morte.

A Polícia Militar de Resende informou à imprensa local que as vítimas não têm passagem pela polícia. A investigação da Polícia Civil está avançada e três pessoas envolvidas no crime já foram identificadas, mas até o momento a polícia ainda não sabe a motivação do crime.

No local do crime foram apreendidos 10 cápsulas deflagradas de calibre 556, uma munição intacta calibre 9mm, duas cápsulas deflagradas calibre 40 e uma cápsula deflagrada de calibre 9mm.