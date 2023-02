Transfobia: jovem de 19 anos é assassinada em Anapu (PA)

A Polícia investiga as condições do assassinato da jovem Thalita Gabrielly, de 19 anos, cujo corpo foi encontrado na manhã de segunda-feira (27), na Cidade de Anapu, na região Xingu, no Pará. Thalita, que era natural de Tucuruí, estava desaparecida desde o último sábado (25), após sair com um rapaz para um encontro.

O corpo da vítima foi localizado por um morador. Ele avistou algo na beira do rio, e, em seguida, acionou a polícia. Segundo a Organização Não Governamental Olívia LGBT, a Polícia Civil do Pará está investigando o caso e não descarta a hipótese de estupro, além do assassinato.

"O movimento social seguirá acompanhando o caso para que não fique impune. O caso será levado também para o Comitê Estadual de Segurança Pública, reforçando nosso compromisso com o combate a LGBTIfobia em todo o estado", postou a ONG nas redes sociais.

Matéria em andamento. Mais informações em breve.