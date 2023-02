Mulher trans é presa por homicídio com requintes de crueldade do companheiro em Tailândia

Uma mulher transgênero foi presa na manhã de segunda-feira (20) acusado de homicídio com requintes de crueldade. O crime em questão, ela supostamente cometeu contra o companheiro, de nome não informado, no dia 1º de dezembro do ano passado, na vila Águas Claras, zona rural da cidade. As informações são do Portal Tailândia.

Na delegacia, a mulher trans de nome Romário da Silva Freitas, 32 anos, se defendeu sobre a morte do companheiro dizendo que ele a agredia. A acusada teria matado o homem a facadas. Após o crime ser cometido na época, a vítima chegou a ser socorrida até o Hospital Geral de Tailândia (HGT) depois de ser esfaqueada.

O companheiro da mulher morreu pouco tempo depois de receber alta do HGT, por complicações no estado de saúde.

O delegado Luiz Gustavo e sua equipe foi quem executou o mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia. De acordo com ele, a mulher deve responder por homicídio qualificado.

A acusada tinha passagem por furto e tráfico de drogas.

Por meio de nota, a Polícia Civil do Pará confirmou a prisão e disse que a mulher segue à disposição da Justiça. “A Polícia Civil informa que deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra uma mulher pelo crime de homicídio. Ela está à disposição da Justiça”, detalhou o comunicado.