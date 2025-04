Feriadão tem 3 acidentes graves, 8 feridos e nenhuma morte nas rodovias federais do Pará, aponta PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, nesta segunda-feira (21/4), a operação "Semana Santa/Tiradentes 2025", realizada com o objetivo de reforçar a fiscalização nas rodovias federais que cortam o estado do Pará durante o feriado prolongado. A ação teve foco na prevenção de sinistros de trânsito, no combate à embriaguez ao volante, ao excesso de velocidade e às ultrapassagens indevidas. Durante os cinco dias de operação, a PRF registrou 8 sinistros de trânsito, sendo 3 classificados como graves. O total de feridos foi de 8 pessoas e não houve registro de mortes.

No campo da segurança viária, foram fiscalizados 3.064 veículos e 3.717 pessoas. Também foram realizados 2.605 testes de alcoolemia, resultando na detenção de 6 condutores por dirigirem sob efeito de álcool. Ao todo, 2.018 autos de infração foram confeccionados. Além disso, 110 veículos foram recolhidos por apresentarem irregularidades.

Entre os principais flagrantes, destacam-se 1.099 registros de excesso de velocidade, além de inúmeras autuações por ultrapassagens em locais proibidos, condução de veículo com licenciamento vencido e direção sem a devida Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

No enfrentamento à criminalidade, 36 pessoas foram detidas. A PRF também recuperou 4 veículos com registro de roubo ou furto e apreendeu 100,49 m³ de madeira transportada de forma irregular, no contexto do combate a crimes ambientais.

As estatísticas da Operação Semana Santa/Tiradentes 2025 são preliminares, podendo sofrer alterações conforme o fechamento dos dados nos sistemas da PRF.