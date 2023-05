Familiares reconhecem corpo encontrado com tiro na cabeça em ramal de Santarém

O homem encontrado morto em uma área de mata no ramal dos Coelhos, região do Eixo Forte, em Santarém, oeste do Pará, foi identificado nesta quarta-feira (17). A vítima se trata de Vando Bezerra Silva, de 34 anos. Ele foi reconhecido por familiares.

Vando havia sido preso em março deste ano na Unidade Integrada de Polícia (UIP) de Nova República suspeito de envolvimento com o furto de R$15 mil de um carro no bairro Aeroporto Velho. Ele seria usuário de drogas e tinha passagens pela polícia.

A vítima foi localizada com um tiro na cabeça. Pessoas que estavam fazendo levantamento de um loteamento no ramal dos coelhos foram responsáveis por achar o cadáver. Com o reconhecimento da vítima, a Delegacia de Homicídios investigará a autoria e motivação do crime.

A Polícia Científica foi acionada para coletar as informações no local do crime e remover o corpo. Além do tiro, a vítima não apresentava marcas de agressões, conforme dito pelo o perito Criminal, José Tancredi, com base nos levantamentos preliminares.“A gente constatou lesões perfuras contusas, entretanto, agora vamos fazer a necrópsia, visualizar direito para quantificar. Não havia sinal de agressões, só os tiros mesmos”, afirmou à reportagem de O Impacto.