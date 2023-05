Homem é assassinado com seis tiros no bairro Salvação, em Santarém

Um homem foi assassinado com seis tiros em uma construção abandonada localizada na avenida Pirelli, no bairro Salvação, em Santarém. O crime ocorreu por volta das 23h45 de terça-feira (9).

Segundo a Polícia, a vítima foi identificada como Darlon da Fonseca Martel, natural de Macapá, Estado do Amapá. As primeiras informações indicam que ele viajou para Santarém para fazer tratamento contra a dependência em drogas. Ainda conforme essa versão inicial, Darlon acabou fugindo da casa de recuperação e foi parar novamente nas ruas.

O jornal O Impacto também informou que o crime foi praticado por dois indivíduos em uma moto que, após o assassinato, fugiram em rumo ignorado. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou a morte de Darlon. Até o momento, não há informações sobre a autoria do homicídio e nem sobre a possível motivação do crime.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Santarém. A vítima, identificada como Darlon da Fonseca Martel, foi alvejada por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. Diligências são realizadas para identificar a autoria do crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido.