Filhos matam agressor da mãe a facadas em Santarém

Os filhos de uma mulher que foi agredida pelo companheiro decidiram fazer justiça com as próprias mãos e mataram o agressor a facadas na noite deste domingo (20), em Santarém, no oeste paraense. O crime ocorreu por volta das 20h30, no bairro Área Verde. Segundo testemunhas, a confusão teve início após uma tarde de bebedeira que culminou em um desentendimento entre o casal. O homem foi identificado como Reginaldo Pereira Santos, de 48 anos.

Aos policiais militares que atendem a ocorrência, populares relataram que o homem agrediu a mulher com uma garrafada. Foi então que o agressor atraiu a ira dos filhos dela, que seguiram até o local ao tomarem conhecimento da situação. Um novo desentendimento teve início e os jovens desferiram várias facadas em Reginaldo.

Mesmo ferido,o homem ainda procurou ajuda, mas não resistiu e morreu na própria casa. Os irmãos que o esfaquearam foram identificados como Eliton e Ewerton. Eles não haviam sido localizados até a publicação desta matéria. A mulher precisou ser socorrida e recebeu atendimento médico no Pronto Socorro Municipal (PSM).

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Santarém.