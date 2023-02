Falsa escrivã é presa suspeita de aplicar golpes em Santarém

Uma mulher identificada como Andréia Santos Barros foi presa na manhã desta terça-feira (7), após se passar por escrivã da Polícia Civil do Pará. A suspeita se utilizava do falso cargo para aplicar golpes. Ela foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Santarém, onde foram realizados os procedimentos legais. As informações são da TV Impacto.

Nas redes sociais, a mulher costumava publicar fotos vestida de preto e com uma arma na cintura - trajes característicos de agentes da Polícia Civil.

Uma das vítimas de Andréia compareceu à unidade policial no momento em que a suspeita estava sendo apresentada. Segundo a vítima, a falsa escrivã lhe devia cerca de R$ 300,00, valor referente a um procedimento de manicure.

Ainda conforme a pessoa que saiu no prejuízo, quando era cobrada, Andréia dizia que estava de serviço e mandava fotos mostrando a arma. Outras vítimas da falsa escrivã também se deslocaram à delegacia para contar como caíram no golpe da suspeita.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para apurar mais informações, mas ainda não teve retorno.