Suspeito é baleado na perna por homem armado após assalto de celular em Ananindeua

Daniel Santos de Oliveira, de 22 anos, foi baleado na perna por um homem armado nesta sexta-feira (3) depois de supostamente assaltar o celular de um rapaz em Ananindeua, na Grande Belém. O caso teria ocorrido na rodovia BR-316, próximo do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). O autor do disparo não foi encontrado e nem reconhecido.

De acordo com o relato da ocorrência da Delegacia de Jaderlândia, policiais da unidade, junto com o delegado Marcílio, avistaram pedestres em cima de uma passarela acenando, dando a entender que algo teria acontecido.

Os transeuntes disseram à Polícia Civil (PC) que o suspeito teria assaltado a vítima com uma faca nas mãos. Ao subirem na passarela, encontraram Daniel ensanguentado.

"Um homem armado, que ainda não identificamos, estava perseguindo o Daniel. Esse rapaz que estava em posse de uma arma de fogo teria dado ordem de prisão, mas o jovem supostamente reagiu. Foi aí que ele foi baleado. O Daniel jogou a faca e o celular da passarela perto do [hospital] Metropolitano, mas encontramos a arma utilizada no crime e o celular no canteiro central da BR-316", afirmou o delegado.

Daniel recebeu atendimento médico e foi encaminhado ao HMUE, onde espera cirurgia para a remoção do projétil. A arma utilizada no crime foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Jaderlândia, onde o caso foi registrado.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações à PC sobre toda situação. A reportagem aguarda retorno.