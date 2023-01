Tentativa de assalto resulta nas mortes de um morador e do suspeito do roubo em Mocajuba

Uma tentativa de assalto resultou na morte de um morador e de um suspeito do roubo em Mocajuba, no nordeste paraense. A ação dos bandidos ocorreu na noite de terça-feira (17).

Por volta de 20h30 daquele dia, a Polícia Militar foi informada sobre uma tentativa de assalto a um mercadinho na travessa Lauro Sodré, naquele município no nordeste paraense. As informações são da Gazeta do Pará.

A tentativa de assalto resultou no baleamento do proprietário do estabelecimento, Janderson Fernandes Castelo Branco e do irmão dele, irmão Jailson Fernandes Castelo Branco. Janderson recebeu socorro imediato e foi transferido, em estado grave, para o hospital regional de Abaetetuba. Jailson também foi socorrido, mas não resistiu à gravidade do ferimento e morreu em Mocajuba.

Os policiais militares começaram as buscas aos autores do crime, que, conforme as primeiras informações, foi praticado por dois homens. A partir de uma denúncia anônima, as guarnições foram até o bairro Arraial.

E, ao entrar em um terreno, a PM informou ter sido recebida a tiros. Eles reagiram. E, após o tiroteio, os militares identificaram que um suspeito havia sido baleado. Ele foi levado para o hospital da cidade, mas também não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Com ele foi apreendida uma arma de fogo calibre 28, com munição deflagrada. O comparsa fugiu. Os policiais também apresentaram, na delegacia, a moto usada pelos acusados para chegar ao mercadinho, que tem registro de furto.