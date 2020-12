Mulher morre carbonizada em acidente em Mocajuba

Uma mulher morreu carbonizada em um acidente de trânsito registrado no município de Mocajuba. Segundo as primeiras informações, oriundas do local do acidente, cinco pessoas da mesma família estariam indo passar o Natal em Mocajuba. E, ainda segundo essa versão inicial, o motorista do carro perdeu controle e bateu em um poste. O motorista e os outros quatro passageiros saíram ilesos do veículo. Mas a mulher voltou para buscar uns pertences. E, nesse momento, o poste com os fios caiu sobre o carro, que pegou fogo.

Em nota, divulgada na tarde desta quinta-feira (24), a Polícia Militar informou que atendeu, por volta das 15 horas de quarta-feira (23), uma ocorrência de acidente de trânsito em um trecho da PA151 em Mocajuba, nordeste paraense. “Ao chegar no local, a guarnição constatou a morte de uma pessoa, que estava dentro de um veículo de passeio que pegou fogo após colidir contra um poste da via”, informou. O corpo da vítima foi encaminhado para o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Belém, onde será submetido a exames pela coordenação de odontologia forense e DNA com previsão do resultado em 10 dias.