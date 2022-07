Polícia prende mandante da morte de vereador de Mocajuba

​A Polícia Civil do Pará (PCPA) cumpriu, na última segunda-feira (18), em Mocajuba, nordeste paraense, mandado de prisão temporária em desfavor de Cleiton Lopes de Souza. O homem, que ocupa a posição “Zero Um” no Comando Vermelho da cidade, é suspeito de ser o mandante do assassinato do vereador Gabriel Ferreira Lopes, do Solidariedade de Mocajuba. Os dois executores do crime já foram identificados, porém seguem foragidos.

Cleiton foi ouvido e interrogado pelo delegado Tiago​​ Mendes, na sede da Divisão de Homicídios (DH), bairro de São Brás, em Belém. Ele foi levado para a Seccional da Marambaia, onde há uma Central de Triagem da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). De lá, deverá ser transferido para o presídio, informou o delegado Thiago Mendes.

Ainda de acordo com o delegado, Cleiton negou o envolvimento com o crime, que teria sido motivado pelo fato do vereador Gabriel possuir relações de amizade com vários policiais militares do município de Mocajuba.

“É uma briga por poder lá no município. A motivação foi porque o vereador tinha uma ligação de amizade com os policiais militares de lá [de Mocajuba]. Inclusive, um tio dele já tinha sido morto, no ano de 2020. Então, foi essa relação de amizade que motivou a execução lá”, afirmou o delegado.

Relembre o caso

O vereador de Mocajuba Gabriel Ferreira Lopes (Solidariedade) foi assassinado a tiros, por volta da 1h da madrugada do dia 31 janeiro deste ano, na orla da cidade de Mocajuba. Ele foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, que fizeram vários disparos de arma de fogo em sua direção, em um crime que tem características de execução. Gabriel morreu na hora.