Falso garimpeiro tenta pagar garota de programa com barro e acaba na delegacia em Itaituba

Regivaldo Patrocínio de Cristo, de 36 anos, foi detido neste domingo (5), após contratar uma garota de programa e tentar enganá-la na hora do pagamento com um pacote de barro que, segundo ele, era ouro puro. O caso ocorreu no município de Itaituba, no sudoeste do Pará. Segundo a polícia, o suspeito se passava por garimpeiro e estava hospedado em um hotel da cidade havia três dias. Com informações do Giro Portal.

Ainda de acordo com informações policiais, após manter relações sexuais com a mulher, Regivaldo entregou uma embalagem para a garota de programa afirmando que se tratava de ouro puro. Porém, quando desembrulhou o pacote, a vítima descobriu que, na verdade, havia recebido uma quantidade de barro.

Ao perceber que havia sido enganada, a mulher acionou uma guarnição da Polícia Militar que se deslocou ao endereço da ocorrência e encaminhou Regivaldo à 19ª Seccional Urbana de Itaituba, onde o caso foi registrado, para prestar esclarecimentos. O homem foi ouvido e, em seguida, liberado. A polícia não detalhou se o falso garimpeiro já havia se envolvido em confusão parecida antes.