Explosão de botijão de gás em lanchonete deixa quatro pessoas feridas em Ananindeua

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas após a explosão de um gás de cozinha em uma lanchonete localizada na avenida Cláudio Sanders, em Ananindeua, na Grande Belém. O caso aconteceu no domingo (16/3) e as autoridades apuram o que ocasionou o sinistro. Não houve mortes.

Moradores acionaram uma guarnição do 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM) assim que a explosão aconteceu. De acordo com a PM, das quatro vítimas que foram socorridas até a Unidade de Pronto Atendimento dos Distrito Industrial, duas delas sofreram queimaduras pelo corpo e não correm risco de morte, os outros feridos foram avaliados e liberados pela equipe médica.

No Instagram, a página Cidade Nova Ananindeua divulgou o vídeo de uma câmera de segurança que mostra o momento da explosão. Pelas imagens é possível ver uma mulher perto das mesas e cadeiras do estabelecimento quando surge uma forte labareda em direção a ela.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) também foi comunicado sobre o caso e realizou a vistoria do local. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do CBMPA sobre o caso e aguarda retorno.