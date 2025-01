Mulher tem queimaduras de 2º grau após recipiente de fondue explodir em restaurante; entenda

Na última sexta-feira (3/1), uma mulher de 31 anos, sofreu queimaduras em 32% do corpo após uma explosão envolvendo álcool em gel usado em um recipiente de fondue em um restaurante de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. A vítima, que teve queimaduras de segundo grau no rosto, pescoço, tórax e braços, precisou ser sedada, intubada e encaminhada ao hospital.

O incidente ocorreu quando a cliente solicitou que o recipiente de aquecimento do fondue fosse reacendido. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, o álcool em gel utilizado no aparelho entrou em combustão súbita, atingindo diretamente a mulher. Outra pessoa que estava na mesa escapou ilesa.

Os socorristas encontraram a vítima em um carro escoltado pela Polícia Militar por volta das 21h. Apesar de estar consciente, ela relatava fortes dores. Durante o trajeto para o hospital, o estado de saúde dela piorou, exigindo a intervenção de uma equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A paciente foi intubada e estabilizada antes de ser transferida para a unidade hospitalar. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da mulher.

O restaurante Blackpot Fondue, local do acidente, afirmou estar prestando suporte à vítima e sua família. Em nota, destacou ter revisado imediatamente os protocolos e práticas de segurança e intensificado o treinamento de sua equipe para evitar novos incidentes.