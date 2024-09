Mulher sofre queimaduras graves após explosão de bolsa de água quente vencida

Uma britânica de 27 anos sofreu queimaduras graves após a explosão de uma bolsa de água quente enquanto tentava aliviar cólicas menstruais. Yazmin Hardy, a vítima, utilizava o produto de borracha em casa quando a bolsa rompeu, espalhando água fervente em suas pernas, abdômen e parte da vulva.

Yazmin conta que, assim que o acidente aconteceu, tirou rapidamente as roupas e ficou sob a água gelada por 30 minutos. “A pressão da água arrancou a pele que estava se soltando, e a dor era insuportável”, relatou em entrevista ao Daily Mail.

Após o acidente, ela decidiu ir ao hospital, onde foi atendida e precisou retornar diariamente por duas semanas para a troca dos curativos. Apesar do tratamento, os médicos acreditam que ela poderá ficar com cicatrizes permanentes.

Fora da validade

Ao retornar para casa, Yazmin verificou a bolsa de água quente e descobriu que o item estava vencido desde 2022. "Achei que o problema tinha sido eu, que não havia fechado a tampa direito, mas quando olhei com mais cuidado, encontrei o rasgo no material", explicou. A borracha do objeto, que estava vencido há dois anos, havia se degradado, provocando o rompimento.

Especialistas alertam que bolsas de água quente de borracha possuem uma vida útil e podem se deteriorar com o tempo, especialmente se expostas a água fervente. O ideal, segundo orientações, é encher a bolsa com água morna, evitando assim o risco de acidentes.