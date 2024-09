VÍDEO: Lancha explode e assusta moradores do bairro da Condor, em Belém

Uma lancha explodiu no início da tarde desta segunda-feira, no bairro da Condor, em Belém. O incidente aconteceu próximo à praça Princesa Isabel, na avenida Bernardo Sayão com a avenida Roberto Camelier. A ocorrência foi confirmada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop).

Por volta das 16h, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) continua atuando no local, tentando extinguir as chamas, que se espalharam e consumiram outras lanchas próximas a que explodiu. Até o momento, pelo menos três lanchas foram consumidas pelo fogo. Ainda não há confirmação sobre o que pode ter iniciado a explosão nem se alguém se feriu.

A redação integrada de O Liberal apura mais detalhes sobre a circunstância da explosão e a situação na área junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).