Canoa naufraga e deixa duas pessoas desaparecidas no Pará

Uma canoa naufragou e deixou duas pessoas desaparecidas no município de Santa Bárbara, que fica na estrada que vai para Mosqueiro, distrito administrativo de Belém. As primeiras informações indicam que eles foram colher açaí no Furo das Marinhas, na ponte do Mosqueiro, quando houve o naufrágio.

Ainda segundo essa versão inicial, três pessoas foram resgatadas. O Centro Integrado de Operações (Ciop) confirmou a informação e informou que o Corpo de Bombeiros realiza buscam no local.