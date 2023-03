Ex-vigilante é condenado a mais de 18 anos de prisão por matar costureira no Tapanã

O ex-vigilante Ronaldo Costa Corrêa, 40 anos, foi condenado a 18 anos e nove meses de prisão, inicialmente em regime fechado, nesta terça-feira (28), durante julgamento em Belém, por homicídio duplamente qualificado. O crime ocorreu há 14 anos, na Praça do Conjunto Cordeiro de Farias, bairro do Tapanã, no dia 29 de dezembro de 2008. A costureira Nilza de Assis Teixeira, 47 anos, foi morta a tiros no ateliê dela, na frente das duas filhas, gêmeas, que na época tinham 18 anos.

Segundo o Tribunal de Justiça do Estado Pará (TJPA), o réu já havia sido condenado em 2018. Entretanto, o defensor público Alex Mota Noronha recorreu a tipificação do crime ao qual Ronaldo foi julgado, um latrocínio, o qual chegou a ser condenado a 20 anos de cadeia. Após o pedido de Noronha, a pena foi anulada.

Agora, nesta terça-feira (28), o acusado foi sentenciado por homicídio duplamente qualificado. A sessão ocorreu na 4ª Vara Criminal da capital paraense, presidida pelo juiz Cláudio Hernandes Silva Lima.

Ronaldo confessou o crime. Ele alegou que a participação no assassinato da costureira foi em apenas conduzir a motocicleta usada por uma pessoa identificada apenas como Clayton.

O promotor de justiça Samir Jorge Dahás pediu a condenação ao entender que o réu tinha sido o executor do homicídio. As filhas de Nilza, por serem testemunhas presenciais de toda ocorrência, reconheceram o acusado pelo crime entre três presos.

Alex sustentou que o réu não foi o executor. A tese apresentada pelo defensor foi da participação de uma menor de idade no crime. A defesa argumentou, também, que Ronaldo foi apenas o condutor do veículo.

Ainda segundo o TJPA, a arma do crime encontrada pela polícia com o réu, não era dele. Diante disso, ele foi encarregado de se desfazer do armamento. As autoridades não informaram de quem seria a arma.

Por maioria dos votos, os jurados reconheceram o réu como autor do crime de homicídio duplamente qualificado. A pena imposta pelo juiz Cláudio Lima foi de mais de 18 anos de reclusão.