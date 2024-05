Ex-militar é condenado a 50 anos de prisão pelo duplo homicídio da ex-companheira e amiga no Pará

O ex-militar da Aeronáutica Joelson Alves de Souza, 54, foi condenado pela Justiça do Pará, nesta terça-feira (28), a 50 anos de prisão pelo duplo homicídio de sua ex-companheira, a farmacêutica pernambucana Jéssica Araújo Bezerra Mesquita, de 27 anos, e da amiga dela, a maranhense Tamires Abdon. O crime ocorreu em fevereiro de 2021 na capital paraense. As vítimas foram mortas a facadas.

De acordo com as investigações, Jéssica estava em processo de separação de Joelson e foi atacada ao deixar o apartamento do casal. Ela planejava se hospedar na casa de Tamires por alguns dias, antes de retornar para Pernambuco. Tamires, que foi ao local para buscar a amiga, também foi morta.

Amigos de Jéssica relataram que ela viv​ia um relacionamento abusivo com Joelson, que frequentemente a chantageava e ameaçava se matar caso ela o deixasse.

O julgamento de Joelson teve início pouco antes das 11h desta terça-feira. Durante o depoimento, o réu alegou que Jéssica foi morta por Tamires e afirmou que tentou socorrer a ex-companheira, enquanto estava caída ao chão. Joelson declarou que, ao tentar desarmar Tamires, esta tentou esfaqueá-lo, mas um “anjo” teria impedido que a faca atingisse seu coração.

No entanto, os jurados não acataram a versão apresentada pelo réu. Por volta das 16h40, eles reconheceram que Joelson cometeu duplo homicídio qualificado, com a agravante de feminicídio no contexto de violência doméstica. A sentença resultou em 50 anos de prisão em regime fechado, e o direito de recorrer em liberdade foi negado ao condenado.