Esquadrão antibombas da PM explode suposta bomba no bairro da Cremação, em Belém

Agentes do esquadrão antibomba, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), realizaram a explosão controlada de um artefato explosivo encontrado no bairro da Cremação, em Belém. A suposta dinamite estava em frente a um imóvel abandonado, na manhã desta sexta-feira (6/12), na Avenida Conselheiro Furtado, esquina com a Av. Generalíssimo Deodoro. Como procedimento de segurança, toda a área foi evacuada e isolada.

Segundo o Sargento N. Miranda, do 20º Batalhão de PM, uma moradora informou sobre o objeto e os policiais contataram que se tratava de uma dinamite. Devido a possibilidade de realmente ter o risco de explosão, foi montada a operação para destruir a suposta bomba.

“Por volta de 6h30, uma senhora que vende café informou a nossa viatura sobre uma bomba próximo da residência dela. De imediato, nós fomos fazer a averiguação e foi comprovado. Era uma bomba, só que no momento ninguém sabia se era falsa ou verdadeira. Por via de dúvidas, nós entramos em contato com o pessoal do Bope. Assim, a dinamite foi explodida e a perícia que vai confirmar se é mesmo uma bomba ou não”, informou o PM.

Susto

A moradora Elza Molta, que tem casa na avenida Conselheiro Furtado, relata que foi uma das pessoas evacuadas da área devido ao risco de explosão.

“Eu cheguei a ver o artefato. Um policial chegou em casa e falou que era pra sair porque a bomba poderia explodir a qualquer hora. Aí eu saí e ainda vi outros moradores saindo também. Fomos lá pra esquina, pois os policiais fecharam tudo e disseram que era pra gente ficar pra lá e não voltar pra casa enquanto não resolvesse isso. Algumas pessoas diziam que era mentira, que era uma bomba de brincadeira. Eu acho que era verdade porque, se não, eles já tinham ido embora Além disso, a explosão foi horrível. Eles explodiram logo aqui, onde ela foi encontrada”, conta.

Segundo a moradora, não tem como saber quem deixou a bomba no local, já que alguns moradores de rua dormem em frente ao imóvel onde o artefato estava.

“Aqui não tem câmera de segurança para ver quem deixou. E muita gente dorme aí nessa casa que tá abandonada. Esse local tá pra alugar, vender, mas muita gente usa como abrigo”, diz Elza Molta.