Equipamentos eletrônicos avaliados em R$ 2 milhões são apreendidos no Pará

Uma carreta com grande quantidade de equipamentos eletrônicos contrabandeados foi apreendida pela Polícia Federal, na última na quarta-feira (19/06), no início da PA-483. A carga continha cinco mil unidades de aparelhos de “TV BOX”, produto com comércio proibido no Brasil, e foi avaliada em aproximadamente R$ 2 milhões, segundo a PF, que contou com apoio da Polícia Rodo​viária Estadual.

A carreta havia sido carregada no porto de Barcarena, aparentemente, com produtos provenientes da China, e seguia para uma empresa localizada no bairro do Brás, em São Paulo, área de forte comércio popular, quando foi interceptada por policiais rodoviários estaduais e policiais federais.

O produto foi apreendido e encaminhado para a Receita Federal. As investigações prosseguem para identificar os responsáveis pela mercadoria contrabandeada.