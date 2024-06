Incêndio atinge quatro casas no bairro do Jurunas, em Belém

Uma casa de dois andares foi completamente destruída e outras três foram atingidas parcialmente por um incêndio registrado na tarde de quarta-feira (19), na travessa Honório José dos Santos com a Quintino Bocaiúva, bairro do Jurunas, em Belém. Ainda não se sabe o que iniciou as chamas, que começaram em um imóvel de dois andares. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), que atuou no controle da situação, conseguiu resgatar um gato pertencente a uma das famílias afetadas pelo incêndio.

Vizinhos registram as grandes proporções das chamas, além do amontoado de fumaça. Para impedir que o incêndio se agravasse, os moradores utilizaram baldes com água nos pontos onde o fogo ainda permanecia.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso ao CBMPA . Em nota, o Corpo de Bombeiros disse que "as chamas foram controladas. A casa apresentou perda total. Duas casas vizinhas foram atingidas pelo calor intenso. Não houve vítimas fatais e a perícia foi solicitada".

A Comissão da Defesa Civil Municipal de Belém (Comdec) informou que já esteve no local do incêndio para realizar a vistoria e emitir laudo técnico às famílias afetadas. O acidente afetou um total de quatro casas, sendo que uma delas, pertencente à moradora Joana do Socorro Gama da Silveira, de 52 anos, teve perda total.

As residências do lado esquerdo, direito e fundos apresentaram danos estruturais como fissuras e telhados danificados, porém, não há risco de desabamento. Todos os moradores foram autorizados a retornar às suas casas, com exceção de Joana Silveira, que ficará na residência do filho. Não houve registro de feridos.

O laudo da Defesa Civil será entregue nesta sexta-feira, 21, pela manhã, para que Joana Silveira possa iniciar os procedimentos de solicitação dos benefícios sociais. Os demais laudos serão entregues até segunda-feira, 24, para os demais moradores afetados, permitindo que todos possam iniciar os procedimentos de solicitação dos benefícios sociais municipais e estaduais.