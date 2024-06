Princípio de incêndio é registrado em barraca de comida no Ver-o-Peso

Um princípio de incêndio foi registrado nesta terça-feira (18), em uma barraca de venda de comida do Mercado do Ver-o-Peso, em Belém. O fogo, segundo a polícia, iniciou com a mistura de óleo quente e água fria. A situação foi controlada rapidamente, ainda segundo as autoridades. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado sobre o caso. Pelas imagens é possível ver o desespero de clientes e feirantes assim que as chamas atingem a lona do local. “Fogo no Ver-o-Peso, numa barraca de comida”, diz um homem ao fundo da gravação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e aguarda retorno.