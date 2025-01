Empurrador pega fogo e tripulantes são resgatados por ribeirinhos no Marajó

Uma embarcação do tipo empurrador, que transportava uma balsa carregada de contêineres, pegou fogo na tarde de quarta-feira (29/1), nas proximidades da comunidade Jararaca, em Muaná, no Marajó. De acordo com as autoridades, ribeirinhos da região prestaram socorro aos tripulantes, que estavam pedindo socorro. Não houve mortes.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado por pessoas que passavam pelo local e avistaram o sinistro. Pelas imagens é possível o fogo intenso na parte de trás do empurrador e uma grande quantidade de fumaça preta.

Segundo a Polícia Militar, o dono da embarcação atingida pelas chamas, que saiu do Amazonas, relatou que os motores estavam em funcionamento contínuo por quase 180 horas, sem nenhuma interrupção, e que provavelmente isso teria ocasionado o superaquecimento do dispositivo e iniciado o fogo na parte externa do empurrador.