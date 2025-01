Carro pega fogo no conjunto Guajará 1, em Ananindeua

Um carro pegou fogo na manhã desta terça-feira (21/1), na Avenida Milton Taveira, no conjunto Guajará 1, bairro do Levilândia, em Ananindeua, na Grande Belém. De acordo com as autoridades, o fogo consumiu o automóvel depois de uma pane elétrica. Não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado ao caso e atendeu a ocorrência. Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado do caso e mostra o fogo no carro, além de uma grande quantidade de fumaça.

Para a Redação Integrada de O Liberal, o CBMPA informou em nota que “as chamas foram rapidamente controladas”. O veículo teve perda total e a perícia não foi solicitada, conforme diz o comunicado.