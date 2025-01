Carro pega fogo em frente a residencial no bairro da Guanabara, na Grande Belém

No final da manhã desta sexta-feira (10), um veículo pegou fogo na entrada de um condomínio residencial, localizado na rodovia BR-316, bairro da Guanabara, na Grande Belém. Apesar do susto, não houve feridos, apenas a entrada de fumaça nos apartamentos, conforme informações do Centro Integrado de Operações (CIOp).

Segundo detalhou o capitão Sérgio, do CIOp, o chamado ocorreu por volta das 11h40 da manhã e foi feito o acionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). Os militares controlaram as chamas do veículo e, por um tempo, os moradores do prédio ficaram impedidos de entrar ou sair do local, no entanto, já por volta das 14h, o fluxo foi normalizado.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram chamas altas saindo do veículo, estacionado bem na entrada do residencial. Muita fumaça escura subia do incêndio em direção às janelas dos apartamentos.

Apesar do susto, o capitão Sérgio garante que não houve vítimas, apenas perdas materiais.

A Redação Integrada de O Liberal acionou o CBMPA que respondeu por meio de nota, informando "que o incêndio foi controlado. A fachada do prédio foi atingida e não houve registro de vítimas".