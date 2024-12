Motorista provoca explosão após tentar fazer ‘chupeta’ em bateria com energia de poste

Na última quarta-feira (11), um motorista causou uma explosão ao tentar usar a energia de um poste para fazer uma "chupeta" na bateria de seu carro, em Goiânia, Goiás. O incidente foi flagrado por câmeras de segurança, que registraram o momento exato em que o homem levanta o capô do veículo e tenta realizar a ligação elétrica.

De acordo com as imagens, o motorista abriu o padrão de energia de um galpão fechado, conectou fios ao medidor de energia e, ao ligar as pontas na bateria do carro, ocorreu uma explosão violenta. O impacto jogou o homem no chão, enquanto o poste começou a pegar fogo.

Pessoas que passavam pelo local se aproximaram para prestar ajuda. Apesar do susto, o motorista sofreu apenas ferimentos leves e não precisou de atendimento médico. Segundo testemunhas, ele empurrou o veículo e deixou o local sem apagar o fogo que consumia o poste.

Fogo e falta de energia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) informou que não foi acionado para atender a ocorrência. No entanto, moradores do setor relataram que ficaram sem energia elétrica por cerca de três horas após o incidente.

Por outro lado, a concessionária Equatorial Goiás declarou ao G1 que não houve registro de falta de energia na região na data do ocorrido.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)