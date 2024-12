Explosão em subestação da Eletronorte, em Belém, deixa trabalhador com parte do corpo queimada

Uma explosão de um disjuntor na subestação da Eletronorte, localizada no bairro do Guamá, em Belém, deixou um trabalhador da empresa com 60% do corpo queimado. O acidente aconteceu no último sábado (30), quando ele fazia a operação de um banco de capacitores. Ele está em estado grave na UTI. As informações são do Sindicato dos Urbanitários do Pará.

“Hoje, lamentamos profundamente o grave acidente na Subestação de Guamá, em Belém-PA. Durante a operação de um banco de capacitores, a explosão de um disjuntor deixou um trabalhador com 60% do corpo queimado. Ele está em estado grave na UTI. Exigimos investigação rigorosa, apoio integral ao trabalhador e mudanças imediatas na gestão da empresa”, informa a nota do sindicato divulgada nas redes sociais.

Em nota, a Eletrobrás detalha que “registrou ontem a lamentável ocorrência de acidente com um de seus profissionais na subestação de Guamá, na região metropolitana de Belém”. “O profissional está hospitalizado e recebe todo o atendimento e apoio das equipes médica e de assistência social da Eletrobrás”, completa a nota.

“A investigação do acidente está em curso, mas neste momento a companhia está focada em viabilizar as melhores condições de tratamento para este profissional”, finaliza o comunicado da Eletrobrás.

Também foi circula nas redes sociais a informação de que todas as atividades de campo estão suspensas. No entanto, essa informação não foi confirmada oficialmente pela empresa. Até então, não há informações mais atualizadas sobre o estado de saúde da vítima, que segue internada.