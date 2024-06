Um carro de passeio pegou fogo, no início da tarde deste domingo (2), na avenida Alcindo Cacela, próximo à rua dos Caripunas, no bairro da Cremação, em Belém. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas.

Pessoas que passavam pelo local fizeram registro por meio de telefone celular. Nas imagens, alguns veículos se desviam da via por conta das chamas.

O vendedor Antônio Junior é proprietário do carro. Ele disse à reportagem que comprou o carro há um mês e que estava tudo sob controle, mas foi surpreendido com a pane neste domingo.

VEJA MAIS

"Eu estava junto com o meu amigo no carro quando deu um pipoco e começou a fumaçar. Nós tomamos um susto, pois tentamos sair do carro e ele travou, mas como tem o pino nós conseguimos abrir a porta", pontua o motorista.

Antônio acrescentou que tentou usar o extintor do veículo, mas não adiantou. Além disso, vários motoristas também pararam para prestar solidariedade, mas também não foi possível, pois as chamas já estavam intensas.

VÍDEO: Carro pega fogo no bairro da Cremação; bombeiros foram acionados para conter as chamas Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal

O fogo só foi controlado após a chegada do Corpo de Bombeiros. O proprietário do carro disse que vai tomar todas as medidas legais e vai procurar pela loja onde comprou o carro, uma vez que tem o termo de garantia. "O local onde comprei trabalha de forma correta, acredito que tudo será resolvido da melhor forma", destaca o motorista.