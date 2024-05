VÍDEO: Carro da Equatorial Energia pega fogo na tarde de sábado (18) em Belém

Um veículo da empresa Equatorial Energia, pegou fogo, na tarde deste sábado (18), na região metropolitana de Belém. O incidente aconteceu na avenida Egydio Salles no bairro do Bengui. O fogo iniciou por conta de uma pane na parte elétrica do farol do veículo, de acordo com as informações divulgadas pela assessoria da distribuidora de energia.

VEJA O VÍDEO:

Sobre o estado de saúde dos colaboradores, que estavam dentro do veículo no momento do incêndio, a empresa informou que não houve feridos. A empresa detalhou, ainda, que as providências necessárias foram tomadas para a retirada da carcaça do carro do local do acidente. No momento do incêndio, diversas pessoas se aglomeraram para observar o que estava acontecendo.

Em meio ao sinistro, vídeos que circulam nas redes sociais registraram o momento em que o veículo era consumido pelas chamas. Pelas imagens, é possível perceber que em apenas poucos minutos, o carro é totalmente tomado pelo fogo. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) estiveram presentes no local do incêndio.

Ainda nos vídeos que circularam nas redes sociais, também se observa a grande nuvem de fumaça que se formou no perímetro por conta do incêndio. No momento do sinistro, não havia um fluxo intenso de pedestres e veículos na avenida. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso ao Corpo de Bombeiros. A reportagem aguarda retorno.